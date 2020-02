Banca Sistema: utile netto sale a 29,7 mln nel 2019

Daniela La Cava 7 febbraio 2020 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Banca Sistema ha annunciato di avere archiviato il 2019 con utile netto in rialzo del 9% a 29,7 milioni di euro. Alla formazione del risultato "ha contribuito anche il risultato della vendita della partecipazione del 10% del capitale sociale in Axactor Italy", si legge in una nota del gruppo bancario. Inoltre, ha contribuito positivamente per 1,5 milioni l’utilizzo delle perdite pregresse registrate da Atlantide acquistata e fusa in Banca Sistema nel 2019. La business line factoring, con volumi (turnover) pari a 3.055 milioni, ha registrato una crescita del 27% su base annua. Crescita a doppia cifra anche per il margine di intermediazione che si è attestato a 100,9 milioni (+11% a/a)"Banca Sistema chiude un 2019 ancora in crescita con un utile netto in aumento del 9%, un ritorno sul capitale del 18%, coefficienti patrimoniali significativamente rafforzati, volumi e impieghi che continuano a crescere nel factoring, nella cessione del quinto e nel credito su pegno, business quest’ultimo in cui a fine 2019 abbiamo annunciato l’acquisizione del ramo di Intesa Sanpaolo", ha commentato Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema.