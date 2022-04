EssilorLuxottica: fatturato balza a 5,6 miliardi nel primo trimestre 2022

Titta Ferraro 22 aprile 2022 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

EssilorLuxottica archivia il primo trimestre 2022 con fatturato consolidato pari a 5.607 milioni di euro, in aumento su base annua del 33,1% a cambi costantirispetto al primo trimestre 2021 (+38,1% a cambi correnti). Il fatturato comparabile è cresciuto dell'11,5% a cambi costanti (+15,7% a cambi correnti). La performance è stata positiva in tutte le aree geografiche, con EMEA e America Latina in crescita a doppia cifra e Nord America e Asia-Pacifico che hanno registrato una crescita rispettivamente “highsingle-digit” e “mid-single-digit”. EssilorLuxottica segnala una forte crescita nella categoria vista, guidata dalla performance del portafoglio di lenti di marca.“Siamo molto soddisfatti di questo inizio d'anno che vede una solida performance in tutte le aree geografiche e in tutte le divisioni. È un bel momento per EssilorLuxottica, con una stagione sole importante alle porte, una domanda sostenuta di marchi di lusso e prodotti innovativi come Stellest che stanno ridefinendo le possibilità nel campo della vista per tante persone. L’integrazione di GrandVision, che procede a passo spedito, rappresenta un’altra tappa significativa nella definizione di una ‘network company’ verticalmente integrata e impegnata a far crescere il settore a vantaggio di tutti", hanno commentato Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Amministratore di EssilorLuxottica.