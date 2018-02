Forex: usd/jpy risale a 106 dopo aver aggiornato minimi a 15 mesi

Titta Ferraro 16 febbraio 2018 - 11:21

Il cross dollaro/yen è sceso questa notte fino a 105,55, il minimo da 15 mesi con un saldo settimanale che è di quasi +3% per la divisa nipponica. Oggi è arrivata la conferma di Haruhiko Kuroda alla guida della Bank of Japan per un altro mandato di cinque anni. Masayoshi Amamiya, già membro della banca centrale nipponica, e il professore universitario Masazumi Wakatabe sono stati scelti come vice governatori.Il ministro delle Finanze, Taro Aso, ha dichiarato oggi che movimenti eccessivi e disordinati nel mercato dei cambi potrebbero impattare sulle condizioni economiche e finanziarie. Ieri aveva precisato che il recente rafforzamento dello yen non è così brusco da giustificare un intervento.Il prossimo meeting della BOJ è fissato l'8-9 marzo e il mercato non si attende alcuna modifica.