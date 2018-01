Amazon annuncia i candidati per il secondo quartier generale in Nord America, selezionate 20 città

Daniela La Cava 18 gennaio 2018 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

Amazon ha annunciato la lista delle città che ha selezionato tra le quelle che si sono candidate (tra Usa, Messico e Canada) per ospitare il secondo quartier generale del gruppo guidato da Jeff Bezos in Nord America. Tra le 238 città che hanno presentato la candidatura, Amazon ha fatto una prima scrematura, individuandone venti in tutto. In corsa c'è Toronto in Canada e 19 candidate statunitensi, ossia Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, Indianapolis, Los Angeles, Miami, Montgomery County, Nashville, Newark, New York City, Northern Virginia, Philadelphia, Pittsburgh, Raleigh, e infine Washington. Una scelta verrà effettuata entro il 2018.Un forte interesse motivato anche dal fatto che Amazon intende creare 50 mila posti di lavoro e investire 5 miliardi di dollari nella città che verrà selezionata come secondo quartier generale del gruppo che ha sede a Seattle.