Uk: posticipare voto, ulteriore passo verso un secondo referendum? (analisti)

Daniela La Cava 11 dicembre 2018 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

"Lasterlina si è trovata nuovamente sotto pressione, riflesso del perdurare della paralisi dovuta alla Brexit". Lo sottolinea Charles Hepworth, investment director di Gam Investments, all’indomani della decisione di Theresa May di posticipare il voto previsto per la giornata di oggi sull'accordo con l'Ue sulla Brexit. "Crediamo che posticipare il voto potrebbe essere semplicemente un ulteriore passo verso un secondo referendum (che chiaramente non potrà avere luogo prima della deadline di marzo, ma possibilmente nei prossimi sei mesi nell’eventualità che la scadenza di marzo sia ulteriormente posticipata) dato che non vediamo un altro modo per uscire da questo purgatorio in cui il Regno Unito si è costretto con il voto su Brexit", aggiunge Hepworth.