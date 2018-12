Brexit: Theresa May a sorpresa rinvia il voto di domani in Parlamento

Alessandra Caparello 10 dicembre 2018 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Sterlina ai minimi da giugno 2017 a seguito dell’annuncio da parte di Downing Street che il voto in Parlamento sull’accordo siglato tra Theresa May e l’Ue per la Brexit viene rinviato. Una decisione che è sembrata inevitabile per la premier inglese visto che al voto di domani avrebbe quasi sicuramente registrato una sonora bocciatura.