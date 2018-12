Bayer: ricavi attesi a quota 46 mld di euro nel 2019

Daniela La Cava 5 dicembre 2018 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Bayer punta a migliorare significativamente le sue prestazioni nei prossimi anni e si è prefissato 'ambiziosi obiettivi di crescita' entro il 2022. A dirlo il big tedesco della chimica nel corso del 'Capital Markets Day 2018' a Londra. In particolare, Bayer si attende una crescita delle vendite del 4% nel 2019, con una crescita media annuale del 4-5% fino al 2022 (sulla base di tassi di cambio costanti). La società sottolinea che "questo corrisponde a un rialzo delle vendite dai 44,6 miliardi di euro nel 2018 a circa 46 miliardi nel 2019 e circa 52 miliardi nel 2022". Come annunciato in precedenza, Bayer si attende un aumento medio annuo dell'utile base per azione (core Eps) di circa il 10 per cento. Nel dettaglio, l'Eps è atteso tra 5,7-5,9 nel 2018 in linea con la precedente guidance, con un target di circa 6,8 euro l'anno prossimo e di circa 10 euro nel 2022.