Triboo, ammessa sul listino principale di Borsa Italiana

Massimiliano Volpe 26 giugno 2018 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo Spa sul listino principale (Mta) e la loro contestuale esclusione dalle negoziazioni sull’Aim Italia.L’inizio delle negoziazioni di Triboo, attiva nel settore dell’e-commerce e dell’advertising digitale, sul mercato Mta e la contestuale esclusione delle negoziazioni dall’Aim Italia saranno stabilite da Borsa Italiana con un successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte della Consob del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo.Triboo è assistita da Banca IMI, in qualità di sponsor. Nctm Studio Legale agisce in qualità di consulente legale della società, mentre lo studio legale RCC quale consulente legale dello sponsor. EY è la società di revisione. Deloitte Financial Advisory assiste la società come consulente industriale.