Triboo: al via la partnership strategica con Arvato Italia (Gruppo Bertelsmann)

Daniela La Cava 12 giugno 2018 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Al via la partnership strategica tra Triboo, società che controlla Brown Editore, e Arvato Italia. Si tratta di un’offerta commerciale congiunta fra il gruppo guidato da Giulio Corno e Arvato SCM Solutions, filiale italiana di Arvato (Gruppo Bertelsmann), uno dei leader internazionali nel settore della logistica con oltre 3,8 miliardi di euro di fatturato nel 2017.La partnership strategica, si legge in un comunicato, è basata sulle competenze di Triboo in ambito digital e su quelle di Arvato in ambito logistico, nell’ottica di scalare il mercato del settore e-commerce, ottimizzare le risorse e le capacità di entrambi i gruppi. L’accordo prevede la proposizione di Triboo quale partner digitale e tecnologico ai clienti esistenti di primaria rilevanza e prospettici di Arvato Italia per la gestione dei progetti di e-commerce e l’affidamento ad Arvato della gestione delle attività logistiche, potendo beneficiare del network del Gruppo Bertelsmann per uno sviluppo congiunto."L’esperienza e l’elevata specializzazione di un player globale come Arvato permetteranno a Triboo - spiega ancora la nota - di integrare nella propria offerta una infrastruttura logistica ancora più solida, per sviluppare progetti di commercio elettronico sempre più innovativi ed efficienti". Triboo sarà quindi il referente per le attività di digital consulting, sviluppo dei contenuti e software, web marketing e photo shooting, mentre Arvato si occuperà della gestione e dello stoccaggio delle merci e della movimentazione logistica.Inoltre, le due società hanno firmato un accordo parallelo, secondo il quale Triboo affiderà ad Arvato la gestione delle attività logistiche dei propri store e-commerce. Tutta l’operazione rientra nella strategia di Triboo di offrire un servizio integrato e-commerce di elevata qualità ai propri clienti, all’interno del quale la logistica è considerata una delle prestazioni fondamentali dell’offerta. Congiuntamente è prevista una ottimizzazione del servizio di logistica con effetto positivo già a partire dal secondo semestre del 2018.