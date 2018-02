Saras: margine EMC benchmark stabile sui 2 dollari

michele fanigliulo 19 febbraio 2018 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Il margine di raffinazione medio EMC Benchmark al 16 febbraio 2018 è stato pari a circa 2 dollari/barile, sostanzialmente stabile rispetto a quello della settimana al 9 febbraio 2018 (circa 1,9 usd). Il mese di febbraio vede dunque un margine di 2 dollari, mentre il primo trimestre 2018 di 1,1 dollari.Ricordiamo che il margine Saras è sempre stato superiore a quello di riferimento EMC benchmark. In particolare, nel terzo trimestre 2017, il margine di raffinazione del gruppo italiano si è attestato a 7 dollari (vs 4,6 del Emc benchmark).Il titolo è stabile a Piazza Affari a 1,639 euro, sovraperformando il mercato dello 0,5 per cento.