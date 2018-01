Safilo nel mirino dei grandi investitori. Titolo in grande spolvero (+6,5%)

michele fanigliulo 29 gennaio 2018 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Vola Safilo in Borsa dove cresce del 6,45% a 5,45 euro, sovraperformando il mercato di oltre il 6 per cento. Secondo quanto riportato dalla stampa Safilo potrebbe essere in procinto di cambiamenti nell’assetto azionario.In particolare è Repubblica a riportare la possibilità che il gruppo italiano possa entrare nel mirino di un private equity e di una società del lusso. Non si esclude anche la possibilità che sia il maggior azionista (Hal investments) a lanciare sul titolo un’OPA.