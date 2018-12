Retelit: nel 2019 prevede ricavi per 76-80 mln ed Ebitda di 29-33 mln

simone borghi 18 dicembre 2018 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Il cda di Retelit ha approvato la guidance per il 2019, predisposta con l’applicazione dei principi contabili IFRS 9, 15 e 16, che prevede un fatturato atteso tra 76 e 80 milioni di euro, un Ebitda tra 29 e 33 milioni, investimenti nel range tra 22 e 28 milioni e una posizione finanziaria netta positiva compresa tra 23 e 27 milioni.La guidance, si legge nella nota societaria, è stata definita in continuità con il piano industriale 2018-2022 che prevede una crescita organica attraverso l’ulteriore sviluppo del segmento Business e l’acquisizione di quote di mercato nei segmenti Wholesale Nazionale ed Internazionale, facendo leva sul sistema in Cavo AAE-1 e le partnership internazionali.In particolare, la previsione per il 2019 è positivamente impattata dal consistente portafoglio ordini che deriva dall’attività commerciale del 2018, nonché dal significativo battente di fatturato ricorrente che si è ulteriormente incrementato nel 2018.Il cda ha inoltre esaminato le linee guida del nuovo piano pndustriale per gli anni successivi 2020-2023 che verrà approvato nel mese di marzo 2019 in concomitanza con l’approvazione dei risultati economico-finanziari relativi all’esercizio 2018.