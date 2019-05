Opa Bomi: superata soglia 90% azioni e 70% obbligazioni convertibili

Daniela La Cava 10 maggio 2019 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Il fondo Med Platform I ha comunicato l'avveramento della condizione sulla soglia per le azioni e per le obbligazioni convertibili circa l'Opa promossa sulla società Bomi, quotata sull'Aim Italia. Nella nota diffusa ieri si legge che l’offerente ha superato le soglie del 90% del capitale sociale emesso dell’Emittente e del 70% del numero totale di obbligazioni convertibili. Intanto oggi è la data di chiusura del periodo di adesione, salvo proroghe che dovessero intervenire in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.