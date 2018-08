Le accuse di Di Maio ad Autostrade: incassa pedaggi record e paga tasse bassissime in Lussemburgo

Titta Ferraro 15 agosto 2018 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

L'eco del disastro del Ponte Morandi a Genova è ancora più assordante oggi con il bilancio delle vittime salito a 37 e il governo che rincara le accuse ad Autostrade per l'Italia."I responsabili della tragedia di Genova hanno un nome e cognome, e sono Autostrade per l'Italia - tuona su Facebook il vice premier e leader del M5S, Luyigi Di Maio - . Per anni si è detto che le gestioni private sarebbero state migliori di quelle statali. E così, oggi, abbiamo uno dei più grandi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza e non c'era niente che facesse immaginare il crollo. Autostrade doveva fare la manutenzione e non l'ha fatta. Incassa i pedaggi piu' alti d'Europa e paga tasse bassissime, peraltro in Lussemburgo". "Bisogna ritirare le concessioni e far pagare le multe - aggiunge Di Maio - . Il ministro Danilo Toninelli ha già avviato le procedure per il ritiro della concessione e per comminare le multe. Se un privato non è in grado, le autostrade le gestirà lo Stato. Prima di tutto si dimettano i vertici!".