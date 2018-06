Italia: Tesoro, collocati Bot per 600 milioni in riapertura

Luca Fiore 13 giugno 2018 - 17:09

Nell’ambito della riapertura dell’asta di ieri, il Tesoro ha collocato l’intera offerta supplementare, pari a 600 milioni di euro, di Bot a 12 mesi. Le richieste in arrivo dagli specialist si sono attestate a 2,713 miliardi.Ieri il Ministero dell’Economia aveva collocato titoli a un anno per 6 miliardi al rendimento medio dello 0,55%, contro il -0,361% di un mese fa. Il tasso di copertura (bid to cover) è stato di 1,95, in forte aumento rispetto all'1,38 precedente.