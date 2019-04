Inps: a marzo numero ore cassa integrazione praticamente stabile rispetto ad un anno prima

Alessandra Caparello 18 aprile 2019 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

A marzo 2019 l’Inps ha autorizzato un numero di ore di cassa integrazione complessivamente pari a 21,8 milioni. Lo comunica lo stesso Istituto nazionale di previdenza nel Report mensile di Aprile dell'Osservatorio sulla cassa integrazione per cui a marzo il numero è praticamente stabile rispetto allo stesso mese del 2018 (21.832.240).Nel dettaglio, sottolinea l’Inps, le ore autorizzate per gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono state 11.823.610, in aumento del 20,8% rispetto a marzo 2019, quelle di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) sono state 9.985.111, in diminuzione del 14,4% rispetto a marzo 2019 e infine quelle di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono state 11.632, in diminuzione del 96,9% rispetto a marzo 2019.A febbraio 2019 sono state presentate 111.331 domande di NASpI e 1.453 di DIS-COLL. Nello stesso mese sono state inoltrate 31 domande di Mobilità, per un totale di 112.815 domande, segnando un incremento del 3,1% rispetto a febbraio 2018.