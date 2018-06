Equita teme aumento tassi più marcato rispetto attese mercato e mantiene sottopeso su utility

Titta Ferraro 15 giugno 2018 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

La Bce ha sorpreso i mercati ieri con il riferimento ai tassi di interesse fermi almeno fino all'estate 2019 allontanando la prospettiva del primo rialzo del costo del denaro. La mossa della Bce, per compensare l'effetto dell'annuncio della fine del QE a fine anno, è commentata oggi dagli analisti di Equita che hanno una visione più prudente sui tassi d'interesse mantenendo un sottopeso in portafoglio sulle Utilities "in quanto la fine del QE e l'aumento dell'inflazione può portare ad un aumento dei tassi più marcato rispetto alle attese di mercato".Oggi a Piazza Affari si muove bene Enel (+0,3%), mentre perdono quota Italgas (-1,09%), Terna (-1% e A2A (-0,84%).