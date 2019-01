Eni: per la controllata Var Energi 13 licenze esplorative in Norvegia

Daniela La Cava 18 gennaio 2019 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Eni ha annunciato che Var Energi, controllata congiuntamente dal gruppo italiano guidato da Claudio Descalzi con il 69.6% e da HitecVision con il 30.4%, ha ottenuto 13 licenze esplorative come risultato del processo di gara “Awards in Predefined Areas 2018” (APA) gestito dal ministero del Petrolio ed Energia norvegese (MPE). Nel dettaglio, la società parteciperà a 4 licenze come operatore e a 9 in qualità di partner in licenze distribuite su tutte e tre le principali province petrolifere della piattaforma continentale norvegese.“L’assegnazione di queste licenze esplorative rappresenta un ulteriore riconoscimento della nostra capacità di operare in contesti complessi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista del rispetto e della tutela ambientale”, commenta l'a.d. di Eni, Claudio Descalzi.Il risultato del APA 2018, sottolinea Eni in un comunicato, è in linea con la strategia di Var Energi di rafforzare ulteriormente la sua posizione come una delle principali compagnie attive nel NCS. Le nuove licenze ampliano il portafoglio di assets nelle aree attorno ai centri produttivi già operati ed aprono allo stesso tempo nuove opportunità di crescita in altre aree.