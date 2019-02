Eni mette un piede nel mercato delle energie rinnovabili in Australia

Daniela La Cava 5 febbraio 2019 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Eni entra nel mercato delle energie rinnovabili in Australia. In una nota stampa del gruppo guidato da Claudio Descalzi si legge che Eni Australia ha completato l’acquisizione del progetto per la realizzazione della centrale fotovoltaica a Katherine, nel territorio del nord in Australia, dalla Katherine Solar Pty, una joint venture composta dall’australiana Epuron e dalla britannica Island Green Power. Una volta ultimato, il progetto consentirà di realizzare la più grande centrale fotovoltaica mai realizzata nel territorio del nord con una capacità installata di 33,7 MWp (Mega Watt peak).La centrale, alimentata da pannelli fotovoltaici, sarà dotata di un sistema di accumulo di energia, della capacità di 5,7 MVA/2,9MWh (Mega Volt Ampere e Megawatt ora) composto da batterie e, in un’ottica di ottimizzazione e innovazione dei processi, di tecnologie per la previsione delle condizioni meteo. Grazie a queste tecnologie, spiega Eni, l’impianto sarà in grado di anticipare e compensare l’eventuale minore irraggiamento solare, attingendo ai sistemi di stoccaggio a esso collegati, così da minimizzare l’impatto sulla rete. Epuron manterrà un ruolo attivo nella gestione degli asset della centrale una volta operativa. I lavori di realizzazione inizieranno nelle prossime settimane e l’impianto diverrà commercialmente operativo nel quarto trimestre 2019.L’iniziativa segna l’entrata di Eni nel mercato australiano delle rinnovabili, e si affianca alle attività oil & gas di Eni già presenti nel Paese.