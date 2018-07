Decreto dignità, c'è l'ok della Ragioneria dello Stato

Alessandro Piu 12 luglio 2018 - 17:56

Via libera. Il Decreto dignità ha ricevuto l'approvazione della Ragioneria generale dello Stato dopo la modifica dell'articolo 9. Per fronteggiare il calo di entrate fiscali determinato dal divieto di fare pubblicità ai giochi d'azzardo, stimato in 147 milioni di euro il prossimo anno e 198 nel 2020, il governo ha deciso di aumentare il prelievo fiscale su videolottery e slot machine, rispettivamente al 6,25% e al 19,25% dall'1 settembre 2018 e poi ulteriormente al 6,5% e al 19,5% dall'1 maggio del 2019.Il Decreto, che contiene anche le misure sull'aumento dell'indennizzo per i licenziamenti illegittimi e nuove norme sui contratti a termine, entrerà in vigore dopo la promulgazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.