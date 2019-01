Bankitalia: crescita PIL rivista al ribasso quest'anno

Alessandra Caparello 18 gennaio 2019 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

La proiezione centrale della crescita del PIL èpari allo 0,6 per cento quest’anno, 0,4 punti inmeno rispetto a quanto valutato in precedenza. Lo afferma Bankitalia nel suo consueto bollettino sulle proiezioni macroeconomiche per l’economia tricolore nel triennio 2019-2021. Le proiezioni centrali della crescita nel 2020 enel 2021 - afferma l'istituto guidato da Ignazio Visco sono dello 0,9 e dell’1,0 per cento,rispettivamente.