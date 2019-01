Fincantieri in panne in Borsa dopo annuncio Ue, in salita iter autorizzativo per acquisizione Stx

Daniela La Cava 9 gennaio 2019 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Le vendite continuano a colpire in Borsa Fincantieri, con il titolo che mostra un calo di circa il 5 per cento. A pesare sull'azione del gruppo navale di Trieste la decisione della Commissione europea il progetto di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique (nuovo nome di Stx) da parte di Fincantieri in scia alla domanda presentata da Germania e Francia.Si complica l’iter autorizzativo per il via libera all’acquisizione di Stx. "Nonostante le smentite, la decisione degli Antitrust e della Commissione sia da ricondurre al deterioramento dei rapporti politici tra Francia e Italia", commentano gli analisti di Equita, secondo i quali "un eventuale stop all’acquisizione sarebbe una news negativa perché fermerebbe il riequilibrio del potere contrattuale tra armatori e costruttori di navi nel segmento delle crociere".La sim milanese, che ha una raccomandazione "hold" su Fincantieri e un target price di 1,25 euro, sottolinea che "l’eventuale stop (come peraltro la luce verde al deal) avrebbe comunque un impatto solo sulle prospettive di lungo termine del settore visto che attualmente sono in negoziazione navi da crociera con consegna prevista non prima del 2023/2025".