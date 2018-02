Borse europee chiudono positive, numeri da record spingono Renault

Luca Fiore 16 febbraio 2018 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

Tornato, per ora, il sereno sui mercati, la settimana dei listini europei si chiude con il segno più. A Londra il Ftse100 ha terminato in rialzo dello 0,83% a 7.294,70 punti, il tedesco Dax è salito dello 0,86% a 12.451,96 mentre Cac40 e Ibex hanno rispettivamente segnato un +1,13 e un +1,21% fermandosi a 5.281,58 e 9.832,10 punti.Tra le società che hanno presentato i risultati, segnaliamo il +0,58% di Allianz, che nel quarto trimestre ha segnato un utile netto in calo del 22% a 1,43 miliardi di euro (1,78 miliardi nello stesso periodo dell'anno scorso), ed il +2,05% di Renault , che ha chiuso l'anno scorso con un fatturato di 58,77 miliardi di euro, sui massimi storici (+14,7% rispetto all'anno prima,) e un risultato netto in aumento del 49,6% al record di 5,11 miliardi.