Regno Unito: impatto limitato sul pound da dati di oggi (analisti)

Luca Fiore 19 luglio 2018 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Tra poco meno di mezz’ora l’Office for National Statistics diffonderà i numeri relativi l’andamento delle vendite al dettaglio nel mese di giugno. In calo mensile dell’1,3% nella precedente rilevazione, il dato è stimato in aumento mensile dello 0,1%.“Con la sterlina che già ieri è stata parzialmente colpita dopo la conferma dell’inflazione al 2,4% annuo e il calo dell’indice core sotto il 2% (il cambio euro/sterlina ha chiuso sopra 0,89 per la prima volta da inizio marzo), i dati di oggi dovrebbero avere un impatto limitato sul pound”, ha commentato Petr Krpata di ING.Alla terza seduta consecutiva con il segno meno, il cable, il cambio sterlina/dollaro, passa di mano a 1,3022 gbp.