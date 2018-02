Unipol: perdita consolidata per 169 mln di euro nel 2017, dividendo a 0,18 euro

Daniela La Cava 9 febbraio 2018 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Unipol ha archiviato il 2017, secondo i dati preliminari diffusi stamattina, con un risultato netto consolidato negativo per 169 milioni di euro rispetto agli utili di 535 milioni conseguiti nel 2016. Lo comunica il gruppo assicurativo bolognese in una nota. Escludendo gli effetti one-off del piano di ristrutturazione del comparto bancario (completato e con la good bank operativa dallo scorso primo febbraio), il risultato netto consolidato normalizzato si sarebbe attestato a 655 milioni di euro.La raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 12.291 milioni, in flessione del 17% rispetto ai 14.806 milioni registrati nell'esercizio passato.Unipol ha infine annunciato che intende proporre la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2017 pari a 0,18 euro per ogni azione ordinaria, con un pay-out del 60 per cento.