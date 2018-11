Mondo TV:"Improbabile raggiungere per il 2018 gli obiettivi del piano industriale"

Alessandra Caparello 15 novembre 2018 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Tonfo per il titolo Mondo TV a Piazza Affari che al momento cede il 18,81%. Il gruppo attivo nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema ha definito improbabile il raggiungimento per il 2018 degli obiettivi del piano industriale attuale e questo alla luce del rallentamento nei ricavi emerso dai risultati del periodo, principalmente dovuto alla minor performance rispetto a quanto stimato dei titoli Naraka, Final Fight, The Rowly Powlys, Dee & Duh e Play Time Buddies.“La società – si legge in una nota - valuterà se procedere ad una revisione del piano industriale quinquennale nel mese di gennaio 2019 per poter tenere conto, con maggior grado di certezza e attendibilità, dei risultati del quarto trimestre e della chiusura dell’anno”. Mondo TV comunque ribadisce la sua adeguata patrimonializzazione e il fatto di non avere debiti significativi. La posizione finanziaria netta di gruppo è di Euro 9,3 milioni di disponibilità mentre quella della sola capogruppo è di Euro 19,2 milioni di disponibilità (di cui Euro 3,8 milioni rappresentati da crediti a medio-lungo termine).