Zoom: crescita dei ricavi e superamento delle previsioni degli analisti

Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2024 conclusosi il 31 luglio 2023, Zoom Video Communications, popolare azienda di videoconferenze statunitense emergente durante la pandemia, ha registrato un significativo aumento dei propri ricavi. I ricavi totali sono cresciuti del 3,6% su base annua, raggiungendo 1.138,7 milioni di dollari.

In particolare, i ricavi Enterprise hanno mostrato una crescita notevole, aumentando del 10,2% anno su anno per un totale di 659,5 milioni di dollari. Al contrario, i ricavi Online hanno registrato un leggero calo del 4,3% anno su anno, con un totale di 479,2 milioni di dollari.

L’utile netto è aumentato in maniera significativa, con 182 milioni di dollari, pari a 0,59 dollari per azione, rispetto all’utile netto di 45,7 milioni di dollari, o 0,15 dollari per azione, registrato nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2023. L’utile netto rettificato per azione è stato di 1,34 dollari, superando le aspettative degli analisti che, secondo i dati Refinitiv, prevedevano un utile per azione di 1,05 dollari su ricavi per 1,12 miliardi di dollari.