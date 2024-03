Yolo Group annuncia un importante aumento di capitale

Yolo ha dato il via libera alla proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione riguardante un’operazione di aumento di capitale. Questa operazione, che prevede di offrire in opzione ai legittimi aventi diritto fino a un massimo di 7.999.990 euro, inclusi eventuali sovrapprezzi, verrà realizzata in una o più tranche, in modo scindibile e a pagamento, attraverso l’emissione di nuove azioni ordinarie, con una scadenza fissata al 31 dicembre 2024.

Le risorse finanziarie che saranno raccolte grazie a questo aumento di capitale sono destinate a supportare l’implementazione del Piano Industriale del gruppo per il periodo 2024-2026. Questo piano strategico si articola su tre direttrici principali: l’espansione della presenza di Yolo Group sul mercato internazionale, il consolidamento del modello distributivo phygital, che integra le componenti digitali e fisiche, e l’incremento del portafoglio d’offerta, rivolto sia al segmento Retail che alle piccole e medie imprese (PMI).