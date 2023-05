Yellen: Usa in default dal 1° giugno

Il Segretario al Tesoro Janet Yellen ha ribadito al Congresso che gli Stati Uniti potrebbero andare in default sul proprio debito già il 1° giugno.

“Con le informazioni aggiuntive ora disponibili, scrivo per sottolineare che continuiamo a stimare che il Tesoro probabilmente non sarà più in grado di soddisfare tutti gli obblighi del governo se il Congresso non avrà agito per aumentare o sospendere il limite del debito entro l’inizio di giugno, e potenzialmente già il 1° giugno”, ha scritto.