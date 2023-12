Yellen: “Ritorno inflazione Usa al 2% non sarà difficile”

Secondo il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, non ci saranno particolari difficoltà nel “percorrere l’ultimo miglio” per riportare l’inflazione al 2% dell’obiettivo del Federal Reserve.

Parlando al Wall Street Journal CEO Council Summit a Washington, Yellen ha dichiarato che l’inflazione è “certamente in diminuzione significativa”.

Le dichiarazioni di Yellen sono arrivate dopo la pubblicazione dei dati di martedì che mostrano un lieve aumento dei prezzi al consumo a novembre su base mensile (+0,1%). Su base annua, l’indice è aumentato del 3,1%, mentre il dato core, che esclude i costi di cibo ed energia, è salito del 4% rispetto all’anno precedente per il secondo mese consecutivo. Quest’ultimo indicatore è più significativo, per gli economisti, per misurare la tendenza dell’inflazione.

I dati potrebbero rafforzare la determinazione della Fed nel mantenere i tassi di interesse elevati nel breve termine. Nonostante le pressioni sui prezzi si stiano gradualmente attenuando rispetto ai massimi pluridecennali, il mercato del lavoro ancora forte continua a stimolare la spesa dei consumatori e l’economia in generale.

Oggi i funzionari della banca centrale americana hanno dato il via all’ultima riunione dell’anno, che dovrebbe culminare domani con il mantenimento dei tassi di interesse sui livelli attuali. Il presidente Jerome Powell ha ripetutamente respinto le crescenti scommesse sui tagli dei tassi all’inizio del prossimo anno, sottolineando che i responsabili agiranno con cautela, ma manterranno viva l’opzione di un nuovo aumento del costo del denaro laddove fosse necessario.