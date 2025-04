Yellen: “Politiche dazi Trump insensata, rischio decoupling Usa-Cina”

Janet Yellen, ex segretario al Tesoro Usa e presidente della Fed, ha definito la logica dietro le politiche tariffarie del Presidente Trump “poco chiara e per nulla sensata” e crede che la Cina voglia “ridimensionare questo conflitto”.

Yellen ha avvertito che i livelli attuali dei dazi con la Cina potrebbero portare a un effettivo “decoupling” delle due economie.

Nonostante le incertezze, Yellen sostiene che l’economia statunitense rimane forte e non vede la necessità di un intervento della banca centrale. Infine, ha ribadito che la Fed prenderebbe in considerazione l’immissione di liquidità se dovessero sorgere reali preoccupazioni per la stabilità finanziaria.