Yakkyo ammessa alle negoziazioni su EGM-Pro. Il debutto domani

Yakkyo, PMI innovativa che ha sviluppato una suite basata su intelligenza artificiale per assistere i propri clienti nelle attività di vendita online, ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM-Pro). L’inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 29 dicembre 2023.

Giovanni Conforti, Presidente e Amministratore Delegato di Yakkyo S.p.A.: “Dopo le operazioni di fundraising e crowdfunding, che hanno permesso lo sviluppo iniziale della Società, l’approdo in Borsa rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo di Yakkyo. La quotazione, infatti, ci consentirà di accelerare la nostra crescita organica, consolidare la presenza all’estero e valorizzare la nostra piattaforma sfruttando al meglio i driver tecnologici legati all’Artificial Intelligence. Questo ci permetterà di rendere i servizi di dropshipping e quelli correlati ai diversi modelli di business nell’e-commerce sempre più efficienti e di alto valore per i nostri clienti, grazie a un livello di automatizzazione sempre più avanzato. Parallelamente, ci impegniamo a sostenere i venditori anche sul fronte del digital marketing risolvendo le attività più dispendiose in termini di tempo, per consentire loro di focalizzarsi sullo sviluppo di ciò che rende unica la loro attività online. In questa prospettiva, offriamo loro la libertà di dedicarsi alla creatività, allo stile e a tutto ciò in cui non sono sostituibili, affinché possano sviluppare con successo il brand e conferirgli un sapore distintivo.”