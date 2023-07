Xpeng: titolo sale dell’11%, in crescita consegne di veicoli elettrici

03/07/2023 14:18

Delfin riceve il via libera da IVASS per aumentare la propria quota in Assicurazioni Generali oltre il 10%. Questo si lega al piano di acquisto di azioni proprie avviato da Generali nel 2022. Non si prevedono strategie particolari da parte di Delfin, se non quella di agire in conformità alle regole.