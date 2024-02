Xpeng prevede di assumere 4.000 lavoratori e di aumentare gli investimenti nell’intelligenza artificiale

L’azienda cinese produttrice di veicoli elettrici, Xpeng avrebbe annunciato l’intenzione di assumere 4.000 dipendenti quest’anno e di destinare milioni di dollari alla ricerca per lo sviluppo delle sue capacità di intelligenza artificiale.

In una lettera inviata ai dipendenti domenica, visionata da Reuters, l’amministratore delegato He Xiaopeng ha promesso di “contrastare” il recente calo degli investimenti registrato dai rivali dell’azienda. Il raffreddamento della domanda di auto in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, ha portato molti dei concorrenti di Volswagen Xpeng a tagliare i costi e a ridurre il personale.