Xiaomi in trattative con BAIC per accelerare su produzione auto elettrica

Il produttore di smartphone Xiaomi è in trattative con Beijing Automotive Group Co (BAIC) per collaborare alla produzione di veicoli elettrici: Lo riferisce Bloomberg News citando persone che hanno familiarità con la questione.

Tra le opzioni al vaglio c’è la possibilità che Xiaomi acquisti una partecipazione nello stabilimento Hyundai n. 2 di Pechino in modo da avere piena lienza di produrre auto in Cina. In questo modo Xiaomi punta a rispettare l’obiettivo indicato di avere una propria macchina elettrica entro il 2024.