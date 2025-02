xAI punta a raccogliere $10 mld, valutazione fino a $75 mld

Il modello Grok-3 di xAI, la startup di intelligenza artificiale di Elon Musk, ha segnato un importante traguardo superando altri modelli di intelligenza artificiale in test di matematica, scienza e programmazione, dimostrando di avere una potenza di calcolo “più di 10 volte” superiore rispetto al suo predecessore.

Parallelamente, l’azienda ha annunciato l’introduzione di un nuovo motore di ricerca intelligente denominato DeepSearch, che promette di rivoluzionare il modo in cui accediamo e interagiamo con le informazioni online. Inoltre, xAI ha in programma il rilascio di un chatbot basato sulla voce e di rendere open-source le versioni precedenti dei suoi modelli Grok, una mossa che evidenzia il suo impegno verso l’innovazione e la trasparenza nel settore dell’IA.

L’azienda è in trattative avanzate per raccogliere 10 miliardi di dollari in finanziamenti, che ne farebbero lievitare la valutazione a 75 miliardi di dollari. Nel frattempo, il suo rivale, OpenAI, è in trattative per raccogliere 40 miliardi di dollari, con una valorizzazione che potrebbe raggiungere i 300 miliardi di dollari.