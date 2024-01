X di Elon Musk lancerà i pagamenti peer-to-peer quest’anno

La piattaforma di social media X di Elon Musk, precedentemente nota come Twitter, ha annunciato che lancerà i pagamenti peer-to-peer quest’anno, secondo un post sul blog pubblicato.

X ha dichiarato che i pagamenti sbloccheranno “maggiori utilità per gli utenti e opportunità per il commercio” mentre la piattaforma lavora per “rivoluzionare il 2024”. Il post sul blog non offre dettagli specifici su come funzioneranno i pagamenti o su quando saranno lanciati ufficialmente.