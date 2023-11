Wunsch (Bce): “Ancora possibile un altro aumento dei tassi”

Pierre Wunsch, membro del Consiglio direttivo della Bce, tiene aperta la possibilità di un altro rialzo dei tassi laddove le aspettative del mercato di un allentamento della politica monetaria dovessero minare gli sforzi della banca centrale.

Secondo Wunsch, i mercati stanno sottostimando la possibilità di ulteriori aumenti, prevedendo il primo taglio già ad aprile.

La BCE ha mantenuto invariati i tassi di interesse il mese scorso per la prima volta nel suo ciclo restrittivo, avvertendo che dovranno rimanere a questi livelli per un “periodo sufficiente” per riportare l’inflazione al 2%.

Alcuni funzionari hanno indicato che questo esclude un taglio nella prima metà del 2024.

“Se arriviamo alla conclusione che l’inflazione non stia scendendo abbastanza velocemente, lo comunicheremo,” ha affermato Wunsch. In ogni caso, grazie alle “recenti sorprese marginalmente positive sull’inflazione” l’ufficiale belga non prevede alcuna variazione dei tassi nelle prossime due riunioni di politica monetaria.