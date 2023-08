Wizz Air: record con 15,3 milioni di passeggeri e aumento ricavi

La nota compagnia aerea low-cost, Wizz Air, ha registrato risultati eccezionali nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023/2024. La compagnia ha trasportato un numero record di 15,3 milioni di passeggeri, segnando un aumento significativo del 25% rispetto ai 12,2 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente.

Il Ceo di Wizz Air, Jozsef Varadi, ha sottolineato la performance positiva dell’azienda, affermando: “L’estate sta procedendo bene dal punto di vista operativo e delle entrate”. Varadi ha inoltre evidenziato il proseguimento del programma di allocazione della flotta e l’annuncio di un’ulteriore espansione in diverse nazioni europee, tra cui Polonia, Italia, Regno Unito, Macedonia del Nord, Georgia e Albania.

Nel dettaglio, Wizz Air ha chiuso il trimestre con un utile netto di 61,1 milioni di euro, un risultato significativamente migliore rispetto alla perdita di 452,5 milioni registrata l’anno precedente. L’azienda ha mostrato un forte ottimismo riguardo alla capacità di raggiungere l’obiettivo di un utile tra 350 e 450 milioni per l’anno in corso. I ricavi totali sono aumentati del 53%, superando 1,2 miliardi, mentre l’EBITDA è risultato positivo per 236,7 milioni di euro.