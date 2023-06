Wizz Air: prevede utili quest’anno grazie a stagione estiva ed espansione flotta

Wizz Air Holdings prevede un ritorno all’utile nell’anno in corso, grazie all’avvio della stagione estiva di viaggi. La compagnia aerea low-cost ungherese ha dichiarato in una nota che l’utile netto per l’anno fiscale in corso dovrebbe raggiungere i 350-450 milioni di euro, rispetto alla perdita netta di 535,1 milioni di euro dello scorso anno.

Wizz Air prevede inoltre che il cosiddetto load factor, ovvero l’indicatore di occupazione degli aerei, sarà superiore al 90% quest’anno.

Wizz Air prevede di avere 500 aeromobili in funzione entro il 2030, ma alcuni analisti si dicono scettici sulla capacità della compagnia di riempire i nuovi aerei.

Intanto, la compagnia aerea con sede a Budapest sta estendendo ulteriormente la sua rete in Europa orientale, aprendo nuove rotte da paesi come Polonia, Albania e Macedonia del Nord. Nel mese di maggio, più di 5 milioni di passeggeri hanno volato con Wizz Air, registrando un aumento del 22,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il che dimostra che la compagnia aerea sta continuando a riprendersi dalle rigide restrizioni di viaggio imposte durante la pandemia.