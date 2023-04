Williams (Fed): fallimenti banche negativi per condizioni credito

John Williams, Presidente della Fed di New York, ha affermato che, nonostante la stabilizzazione del settore bancario in seguito al secondo più grande collasso bancario nella storia degli Stati Uniti, lo stress recente potrebbe rendere più difficile per famiglie e aziende accedere al credito.

“Il sistema bancario è solido e resiliente”, ha dichiarato Williams. “Tuttavia, questi sviluppi probabilmente porteranno ad un certo inasprimento delle condizioni di credito, il che a sua volta influirà sulla spesa”.

Williams ha aggiunto che è ancora troppo presto per valutare l’entità e la durata di questi effetti e che seguirà da vicino l’evoluzione delle condizioni di credito e il loro impatto sull’economia. Il fallimento della Silicon Valley Bank il mese scorso e la conseguente agitazione del mercato hanno spinto la Fed e altri regolatori ad adottare misure d’emergenza per rafforzare la fiducia, fornendo liquidità al settore bancario.