Wells Fargo registra un utile più elevato nel quarto trimestre

Wells Fargo alza il velo sui conti rivelando ricavi pari a 20,48 miliardi di dollari contro i 20,30 miliardi attesi.

Il fatturato totale è stato di 20,48 miliardi di dollari per il periodo in esame. Si tratta di un aumento del 2% rispetto al quarto trimestre del 2022, quando Wells Fargo aveva registrato entrate per 20,3 miliardi di dollari.

La banca ha registrato un utile netto di 3,45 miliardi di dollari, o 86 centesimi per azione, in leggero aumento rispetto ai 3,16 miliardi di dollari, o 75 centesimi per azione, di un anno fa.