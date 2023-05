Wells Fargo: prevede perdite su prestiti nel settore immobiliare USA

Il CEO di Wells Fargo, Charlie Scharf, ha affermato che il settore immobiliare degli Stati Uniti presenta rischi significativi, in particolare per quanto riguarda gli uffici, e che la sua banca subirà perdite derivanti da prestiti immobiliari.

“Analizziamo città per città, proprietà per proprietà per valutare la nostra esposizione e non c’è dubbio che ci saranno perdite”, ha dichiarato Scharf.

La banca di San Francisco sta gestendo proattivamente il portafoglio di prestiti e lavorando con i mutuatari per ristrutturare le condizioni, con l’obiettivo di aiutare i clienti e ridurre al minimo il rischio.

Molti proprietari di uffici stanno affrontando difficoltà a causa dell’aumento del lavoro da remoto e dell’incremento dei costi di finanziamento, che ha reso più difficile l’accesso al credito.

“Se si effettuano riserve in modo conservativo, si riduce l’impatto finanziario sull’azienda”, ha affermato Scharf, sottolineando che Wells Fargo ha una copertura delle riserve leggermente inferiore al 6% nel suo portafoglio di uffici. “Nel contesto del portafoglio complessivo e delle dimensioni complessive del nostro portafoglio di prestiti nell’azienda, non siamo eccessivamente concentrati nel settore degli uffici.”