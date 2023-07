Wells Fargo: aumento Dividendo e Programma buyback

Il consiglio di amministrazione di Wells Fargo, uno dei maggiori istituti bancari degli Stati Uniti, ha dato il via libera ad un significativo dividendo trimestrale. L’importo confermato è di 0,35 dollari per azione, con pagamento previsto per l’1 settembre 2023. Questo privilegio è riservato agli azionisti registrati entro il 4 agosto 2023.

Questo dividendo del terzo trimestre segna un incremento di 0,05 dollari per azione rispetto al trimestre precedente. Un segnale positivo per gli azionisti, che rispecchia la solidità dell’istituto e la sua capacità di generare profitto.

In aggiunta al dividendo, Wells Fargo ha annunciato l’autorizzazione di un nuovo e ambizioso programma di riacquisto di azioni ordinarie. Il limite massimo per questo riacquisto è stato fissato a 30 miliardi di dollari, una mossa che sottolinea ulteriormente la forza e la stabilità della banca nel panorama economico attuale.