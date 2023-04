Weekend di Pasqua, Coldiretti: gli italiani scelgono viaggi e vacanze in agriturismi

Nel weekend di Pasqua, il 24% degli italiani ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti e amici, trascorrere le vacanze o semplicemente fare una gita fuori porta. Questo è quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’, che mostra la forte voglia di evasione da parte degli italiani nonostante il ritorno improvviso delle basse temperature e le preoccupazioni legate alla guerra in Ucraina.