Webuild supera le aspettative nel 2024: ricavi in aumento del 20% rispetto al 2023

Il gruppo Webuild ha concluso l’anno 2024 superando le aspettative di mercato, registrando risultati finanziari che hanno ecceduto i target prefissati per l’anno e gli obiettivi del piano 2023-2025. I ricavi del gruppo sono saliti a 12 miliardi di euro, rappresentando un incremento del 20% rispetto al 2023 e superando di 1 miliardo di euro la guidance che prevedeva ricavi superiori agli 11 miliardi.

L’Ebitda del gruppo è aumentato del 18%, raggiungendo i 967 milioni di euro, con un margine dell’8,1%, mentre l’utile netto è salito a 247 milioni di euro, rispetto ai 236 milioni del 2023, segnando un incremento del 4,6%. In linea con questi risultati, il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo di 0,081 euro per azione ordinaria, con un aumento del 14%, e di 0,26 euro per ciascuna azione di risparmio.

La struttura finanziaria di Webuild si è rafforzata ulteriormente, mantenendo per il quarto anno consecutivo una posizione di cassa netta che ha raggiunto i 1.445 milioni di euro nel 2024, nettamente superiore alla guidance che indicava oltre 400 milioni. La leva finanziaria è stata ridotta a 2,9 volte, considerata migliore rispetto a quella dei principali player internazionali del settore.