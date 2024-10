Webuild si aggiudica contratto da $190 mln in Florida

Il Gruppo Webuild, attraverso la controllata Lane, si è aggiudicato un contratto da 190 milioni di dollari per la realizzazione del raccordo autostradale tra la Interstate 4 (I-4) e la State Road 33 (SR 33) nella contea di Polk, in Florida.

Il contratto porta a oltre €1 miliardo il valore dei nuovi contratti acquisiti e in corso di finalizzazione per Lane da inizio 2024. Il Nord America si conferma un mercato strategico per il Gruppo, rappresentando al 30 giugno 2024 il 13% dei ricavi totali.