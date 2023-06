Webuild: nuova commessa da 1,32 mld su linea ferroviaria in Sicilia

Nuova commessa per Webuild, in consorzio, da 1,32 miliardi di euro di valore totale, sulla linea ferroviaria alta capacità Palermo-Catania in Sicilia. Il consorzio realizzerà il raddoppio della tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione (Lotto 1+2), che prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di 30 chilometri di nuova linea. Commissionato da RFI (Gruppo FS Italiane), spiega una nota, il progetto contribuirà a supportare lo sviluppo infrastrutturale in Sicilia, riducendo i tempi di percorrenza tra alcune delle sue principali città e rendendo più competitivo il trasporto su ferro.

Webuild, con una quota totale pari al 75% (incluso il 5% della sua controllata Seli Overseas), guiderà il consorzio con Ghella (25% di quota totale, incluso il 10% della sua controllata TunnelPro). Per il nuovo lotto della linea ferroviaria, si stima la creazione di 1.500 posti di lavoro. Per l’esecuzione dei lavori, saranno impiegate tecnologie all’avanguardia e metodi di costruzione volti a garantire la massima sostenibilità del progetto.