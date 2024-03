Webuild: nel 2023 ricavi a €10 miliardi

Webuild chiude il 2023 con risultati straordinari, superando nettamente la guidance per l’anno.

I ricavi si attestano a €10 miliardi e l’EBITDA ad €819 milioni, mentre la generazione di flussi di cassa operativa è stata eccezionale con una posizione di cassa netta di €1.431 milioni, e una leva finanziaria che si è ridotta a 3,2x rispetto a 4,6x dell’esercizio precedente.

Webuild ha registrato per il terzo anno consecutivo record di order intake con ordini acquisiti per €22 miliardi e un book to bill di 2,7x, superando nettamente il target di 1,1x per l’anno.