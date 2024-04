Webuild investe 400 milioni di euro nelle ferrovie della Sicilia

Proseguono senza sosta i lavori del Gruppo Webuild in Sicilia, dove si sta lavorando alla realizzazione di sette progetti ferroviari che copriranno 200 chilometri di rete. Questi progetti prevedono la costruzione di 175 km di gallerie, con l’impiego di 19 Tbm (Tunnel Boring Machine), le imponenti macchine utilizzate per scavare le gallerie, nei cantieri distribuiti in tutta la Regione.

L’investimento complessivo supera i 400 milioni di euro. L’ultima Tbm, partita oggi, è stata impiegata nel cantiere Sciglio per la tratta Taormina-Giampilieri, segnando un ulteriore passo avanti nel progetto. A questi progetti si aggiunge anche l’iniziativa dell’Autostrada Ragusa-Catania, ampliando così l’orizzonte delle opere infrastrutturali in Sicilia. In totale, i posti di lavoro stimati per la realizzazione di questi 8 progetti sono 7.000, con 1.700 persone già attivamente impegnate nei cantieri, tra lavoratori diretti e terzi.

“Il piano di investimenti che la Sicilia sta oggi vivendo è gigantesco e nessun’altra regione sta sperimentando un piano di questa portata. Ci siamo attivati con programmi di formazione per assumere i tecnici di cui abbiamo bisogno in questa regione. Oltre alle iniziative di formazione, portiamo innovazione nella regione attraverso la fabbrica automatizzata per la costruzione dei conci per le gallerie siciliane a Belpasso, e con quella di Enna in prossima apertura. Vogliamo che la Sicilia sia territorio non solo di lavoro ma di lavoro di qualità ed innovazione per trattenere qui i talenti che questa regione esprime”, ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato del Gruppo.